Враг штурмует Марьинку и готовится снова наступать на Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте (карта)

Только за минувшие сутки враг в Донецкой области провел почти сотню атак

Россияне не прекращают попыток захватить Авдеевку. Враг готовится к третьей волне наступления, но ВСУ готовы давать отпор.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Также россияне пытаются атаковать и на Марьинском направлении.

"Мы ожидаем третьей волны наступления – попытки врага окружить Авдеевку. Ждем, готовимся. Вероятно, будет массовое применение техники, потому что сейчас враг несколько снизил количество авиаударов и снова погнал вперед пехоту. То есть два дня фиксировалось небольшое количество техники и уходили боевые подразделения", — пояснил Штупун.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 51 атаку на Таврическом направлении (в Донецкой области).

Помимо Авдеевки оккупанты пытаются наступать и в районе Марьинки. Враг небольшими группами идет вперед, но "топится" об оборону ВСУ. Всего за сутки зафиксирована в районе Марьинки и Новомихайловки 21 атака.

Что касается участка фронта на юг от Водяного Донецкой области, то там у россиян нет успеха. Более того, в этом регионе увеличилось количество дезертиров, которых ловят заградительные отряды.

"Вблизи Работиного (южнее) и западнее Вербового наши воины успешно отбили три атаки", — рассказал спикер.

Продолжается наступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении, враге несете потери. Только за минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" 456 россиян убиты и ранены, а также уничтожено 19 единиц военной техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку. Украинский генерал Николай Маломуж дал свой прогноз развитию ситуации на фронте.