Украину снова массово атаковали "шахедами": что известно

Страна-террорист продолжает атаковать мирные города

Российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину "шахедами". Тревога объявлялась в Киеве и ряде других областей.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в столице и на подступах к городу силами и средствами ПВО было поражено около десятка вражеских целей. Он подчеркнул, что окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные силы.

По словам Попко, БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз.

Попко также подчеркнул, что, по текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения. По его словам, данные оперативных сведений будут уточняться.

"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", — заявил он.

Следует отметить, что тревогу объявляли также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Одесской и Черкасской областях. Однако пока информации о возможных последствиях атаки в этих регионах нет.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 18 ноября, силы ПВО сбили 29 из 38 запущенных врагом беспилотников.