В Украину врывается арктическая погода: синоптики назвали две самые холодные области

Зима буквально врывается в страну

После мягкой и теплой осени в Украине внезапно выпал снег. На этой недели местами температура воздуха опустится до экстремальных минусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Уже с первого дня недели ночные морозы будут по всей стране.

В понедельник, 20 ноября, в дневные часы столбики термометров покажут от -1 до +6 градусов. В западных и восточных областях пройдет сильный снег с дождем. Осадки прогнозируются по всей стране.

Карта погоды на 20 ноября

Во вторник, 21 ноября, в Украине также прогнозируются осадки, но меньшей интенсивности. В восточных и северных областях это будет небольшой снег, в Житомирской и Ровенской области, а также на Волыни — снег с дождем, в остальных областях — просто дождь. Ночью ожидается +3 -4 градуса, в дневное время будет от 4 градусов мороза (на востоке) до 9 градусов тепла на Юге (в Крыму +10).

В среду, 22 ноября, по всей стране возможен снег, местами с дождем, на юге просто дождь. Ночью синоптики прогнозируют от +7 до -9 градусов, днем ожидается от 8 градусов тепла (юг) до 5 мороза (Луганщина).

Четверг, 23 ноября, принесет сильный мороз — ночью на Сумщине столбики термометров опустятся до -17, на Харьковщине будет -16. В остальных регионах от -1 до -15. Днем столбики термометров покажут +4 -8 градусов. Снег прогнозируется на Сумщине, Черниговщине, Житомирщине, а также в Тернопольской и Львовской областях. На Волыни и Ровенщине — снег с дождем. В остальных регионах без осадков, облачно с прояснениями.

Карта погоды на 23 ноября

Пятница, 24 ноября, будет уже не такой экстремальной по морозу — ночью ожидается 0 -8 градусов, днем будет от -6 до +10 (в Крыму +11). Юг, восток, юго-восток — осадков не прогнозируется, на остальной территории снег с дождем.

Карта погоды на 24 ноября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет предстоящая зима в Украине. Своими прогнозами поделились заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова, климатолог Светлана Бойченко и народный синоптик Владимир Деркач.