ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність", — Федоров

Дроны передали для 19 воинских частей.

Вооруженные силы Украины получили первые 3 000 FPV-дронов благодаря операции "Єдність" — совместному сбору UNITED24, "Аовернись живим" и monobank.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные "птички" помогут эффективнее поражать враждебные позиции и технику", — написал Федоров.

В общей сложности Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

Как сообщали СМИ, один из самых больших донатов, 10 млн грн, в сбор внесла компания Favbet.

Ранее компания Favbet также приобрела 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".