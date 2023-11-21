600 миллионов за восстановление ЖК: в Ирпене выиграла тендер компания, связанная со "смотрящим за Киевом" – расследование

В тендере, где соревновались компании с предложениями в 430 и 605 млн грн, "неожиданно" победила вторая

В Ирпене государственный тендер стоимостью 600 миллионов гривен на восстановление известного жилого комплекса "Ирпенские Липки" выиграла компания, принадлежащая организатору детских праздников. Владелец компании связан с бизнесменом Денисом Комарницким.

Об этом сообщает в своем расследовании Bihus.info. Журналисты пишут, что в конкурсе на восстановление ЖК, который стал символом военного Ирпеня, участвовали всего две фирмы – киевская "Нидком" с предложением за 430 млн и харьковская "Навитехсервис", которая предлагала восстановление за 605 млн грн.

По данным расследователей, "Нидком" внезапно снялась с тендера в пользу оппонента, после чего тендер автоматически выиграла компания "Навитехсервис" со своими 605 млн грн. Для сравнения, за полтора года с момента деоккупации города на восстановление всех пострадавших зданий было потрачено всего 400 млн грн.

Уже в августе 2023 года техника компании начала работу по восстановлению ЖК. Руководитель работ сказал, что в настоящее время продолжается демонтаж и снос поврежденных конструкций, к холодам планируется восстановить кровлю и фасадное утепление в не сильно пострадавших секциях; разрушенные секции временно законсервируют.

Журналисты отметили, что стоимость большинства услуг проверить нет возможности, поскольку "Навитехсервис" не указал рыночную цену. Там, где проверка возможна, есть переплаты.

Владелицей компании значится Марина Ткаченко, она же владеет ивент-агентством, организующим детские праздники. Давать комментарии она отказалась. Впрочем, у Марины есть сестра, через которую она связана с семьей экс-заммэра Киева Геннадия Плиса, который к тому же был когда-то главой Госаудитслужбы.

А мать Ткаченко руководит агропредприятием, где в совладельцах значится Денис Комарницкий – бизнесмен, которого называют "смотрящим за Киевом от Офиса президента".

"Денис Комарницкий – экс-депутат Киеврады и соратник Леонида Черновецкого. У него были давние интересы в строительном и коммунальном рынках Киева… Самым известным объектом, связанным с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост – долгострой, который уже "вытащил" из киевского бюджета миллиарды гривен, но до сих пор так и не открыт", – напоминают расследователи.

Как сообщалось ранее, в Киеве в рамках проекта достройки двух станций метрополитена на зеленой ветке в направлении жилмассива Виноградарь метростроевцы должны снести часть зданий в Подольском районе.