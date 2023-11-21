Операция "Бумеранг": ВСУ отомстили за удар по 128-й бригаде, уничтожено много оккупантов

Оккупанты пытались спрятаться, но им это не удалось

ВСУ отплатили россиянам за ракетный удар по бойцам 128-й бригады на Запорожском направлении, в ходе которого погибли 19 военнослужащих. Наши воины нанесли "ответный удар" в день ракетно-артиллерийских войск рф — 19 ноября.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, учредитель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр). Он уточнил, что удар по врагу был нанесен в Херсонской области во время награждения. При этом оккупанты тщательно замаскировали это место, но это им не помогло.

"Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-й. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. Вокруг главного госпиталя им Бурденко", — написал Мадяр.

По его данным, всего погибли 25 оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава неизвестны, так как россияне тщательно скрывают эту информацию.

Напомним, 3 ноября, россияне нанесли ракетный удар по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которую в одном месте в Запорожской области собрали для награждения в честь Дня артиллерии. Пострадали также местные жители. Позже появилась информация, что комбриг Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие, военнослужащие ждали его более получаса, а затем произошел прилет. 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лысюк отстранен на время следствия.

Как сообщал "Телеграф", 14 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Министерстве обороны Украины закончили проверку по факту массовой гибели бойцов 128-й бригады. Трагедию воссоздали поминутно.