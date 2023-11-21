Бронеавтомобиль "Новатор" регулярно спасает жизнь бойцов на фронте – гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас

Украинский бронеавтомобиль "Новатор", который используют Вооруженные силы, имеет надежную броню и не раз спасал жизнь наших бойцов на поле боя. Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Военному курьеру".

Корпус автомобиля имеет круговую защиту от прострела автоматом Калашникова калибра 5,45 и снайперской винтовкой калибра 7,62. Бронекапсула "Новатора" способна выдерживать взрыв взрывчатки в эквиваленте до 6 кг тротила.

"Новаторы" пережили несколько подрывов на фронте. К счастью, машины выдержали, и наши военнослужащие не пострадали", – подчеркнул гендиректор "Украинской бронетехники".

Говоря о преимуществах "Новатора" перед зарубежными конкурентами вроде JLTV или SandCat, Владислав Бельбас отметил надежность двигателя и базового шасси (Ford F-550) и высокую мощность машины. "Мы заявляем максимальную скорость 140 км/ч, что для бронеавтомобиля очень много. На практике мы на нем ездили и 160 км/ч", – уточнил он.

Кроме того, Владислав Бельбас отметил, что высокая мощность двигателя и крутящий момент позволяют бронеавтомобилю динамически набирать скорость, что очень важно на поле боя. Он добавил, что главная задача разработчиков – сделать машину одновременно и защищенной, и быстрой.

В модифицированном "Новаторе" 10 мест – одно водительское и 9 пассажирских. Удобные сиденья имеют пятиточечные ремни безопасности. В салоне и под капотом стоит мощная система пожаротушения, срабатывающая за миллисекунды. По сравнению с предыдущей моделью добавлена пневмоподушка, которая гасит все вибрации, а задний мост усилен рессорами. Также усовершенствована подвеска и система торможения.

Модифицированный "Новатор" выдерживает 15 тонн погрузки, а его шины даже после повреждения могут проехать еще 50 км.

Напомним, "Украинская бронетехника" – один из самых крупных частных производителей военной техники и оружия в Украине. "Украинская бронетехника" производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров и зенитные установки. Также компания участвует в совместном производстве украинской самоходной гаубицы "Богдана".