Угрозы нет? Гайдай дал неожиданную оценку раздаче паспортов рф в оккупации

Важно, сотрудничал ли человек с оккупантами, а не то, навязали ли ему паспорт рф

На оккупированных территориях Украины россияне придумывают разные уловки, чтобы вынудить украинцев получать российские паспорта. Это является нарушением прав человека и инструментом угнетения украинцев, но угрозы в стратегическом плане Украине не несет.

Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что необходим взвешенный и публичный план государства по деоккупации и будущему развитию территорий, которые будут освобождены от российской оккупации.

"Стратегической угрозы нет. Если будет государственная программа по ассимиляции, мы этот вопрос решим. Если люди получают российские паспорта, то это не говорит о том, что они сотрудничали с коллаборантами. Их заставили, потому что сказали: либо русский паспорт, и мы даем вам инсулин, либо нет и умирайте. И что им нужно делать? А ехать некуда. Здесь должен быть четкий, взвешенный и публичный план государства по деоккупации и будущему развитию территории. Четко прописать, что коллаборанты, их помощники, принимавшие активное участие в проведении псевдовыборов, все эти люди будут наказаны по законам Украины. Ко всем остальным нужен другой подход", — пояснил он.

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Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцам в оккупации не стоит любой ценой отказываться от российских паспортов. Они должны действовать в целях своей безопасности.