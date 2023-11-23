Озвучил важные новости с фронта: Залужный впервые выступил на заседании "Рамштайна"

Союзникам рассказали о ситуации на поле боя

В заседании контактной группы в рамках формата "Рамштайн" принял участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Это случилось впервые.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Как известно, заседание состоялось 22 ноября.

В ходе переговоров с партнерами Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте и отметил, что обстановка на поле бое усложнена, но находится под контролем украинской армии.

"Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время", — написал Залужный.

Также он выразил слова благодарности партнерам по коалиции, которая помогает укрепить позиции ВСУ и их возможности.

"Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие", — завершил глава ВСУ.

Напомним, что по итогам минувших переговоров в формате "Рамштайн" стало известно о планах союзников Украины создать коалицию по ПВО перед зимой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Европейском Союзе уже готов план гарантий безопасности для Украины.