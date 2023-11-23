Протест поляков на границе расширяется, блокаду хотят устроить еще в одном месте (карта)

На границе по обе стороны стоят тысячи машин

Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжает набирать обороны. В страйк становятся втянутыми все новые КПП и это, судя по всему, еще не предел.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Так, по данным пограничников, по состоянию на день 23 ноября, забастовка поляков расширилась на пропускной пункт "Шегини"-"Медыка". Там пропуск автобусов и легковых автомобилей осуществляется в обычном режиме, однако грузовые транспортные средства не пропускают вообще.

"Перед п/п "Медика" в направлении "въезда в Украину" очередь из грузовиков насчитывает около 1500 авто. Со стороны Украины реальная очередь отсутствует. В системе "єЧерга" в ожидании около 1000 авто", — информирует ГПСУ.

На пропускном пункте "Рава-Русская" — "Хребенное" польские бастующие продолжают блокировать пункт пропуска. Очередь грузовых автомобилей на польской стороне составляет 600 автомобилей. В системе "єЧерга" зарегистрировано 1022 грузовика.

МПП "Краковец" — "Корчевая":

"Забастовка польских перевозчиков продолжается. Пропуск автобусов и легковушек осуществляется в обычном режиме. Очередь в направлении "въезда в Украину" из грузовых автомобилей на польской стороне насчитывает более 1700 единиц", — говорится в сообщении.

На МпП "Ягодин" — "Дорогуск" также продолжается страйк польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск". В настоящее время стало известно, что протестующие, вероятно, получили согласование на проведение забастовки от Департамента транспорта Министерства инфраструктуры Республики Польша до 01 февраля 2024 года.

"Сегодня на утро перед п/п накопилось 800 грузовиков на въезд, выезд ожидает 100 транспортных средств. В системе "єЧерга" зарегистрировано 2239 т/с на выезд из Украины", — данные ГПСУ.

Кроме того, пограничники отмечают, что по неподтвержденной информацией есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" — "Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей.

О забастовке поляков, а также последствиях для Украины, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Цены будут расти: грозит ли Украине дефицит товаров из-за польской забастовки".

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на украинско-польской границе и показал, как там обстоит ситуация. Его репортаж с места событий вы можете увижеть, перейдя по ссылке.