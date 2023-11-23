Когда в доме – опасность. Как распознать насилие в семье и где искать поддержки

Унижение, манипуляция, шантаж, побои. Все это о домашнем насилии. К сожалению, во время войны проблема никуда не исчезла. Напротив — только стало больше. По данным МВД, только за первое полугодие 2023-го количество обращений по поводу домашнего насилия возросло почти на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Но говорить о таких случаях в собственной семье бывает очень сложно. Некоторые люди до сих пор не желают выносить проблемы из дома, боятся сделать шаг: сообщить об издевательствах и попросить помощи. Так что домашнее насилие остается невидимым, а обидчики — ненаказанными. Что же делать – читайте в материале.

Насилие в семье — не только физическое

У нас до сих пор много мифов о домашнем насилии, которые не дают его преодолеть. Один из наиболее распространенных: "Насилие — это только побои". Однако на самом деле оно может иметь разные формы. Унижения, притеснения и оскорбления так же оставляют свои "рубцы", правда внутри, а не снаружи.

Не зря выделяют несколько видов домашнего насилия. Кроме физического, есть и психологическое. Когда человек находится под постоянным давлением со стороны партнера или родственника, отчитывается о каждом своем шаге. Им манипулируют, преследуют, контролируют, угрожают или шантажируют.

Экономическое насилие также часто остается незаметным. Обидчик делает все, чтобы поставить человека в полную зависимость. Ему могут не давать работать или учиться. Часто — якобы, чтобы облегчить жизнь, ведь о нем позаботятся. В конце концов человек должен просить деньги на малейшую мелочь, отчитываться о каждой покупке до последней копейки, спрашивать разрешение на любое решение.

Склонение к нежелательной беременности или аборту – это проявления сексуального насилия, которое тоже бывает сложно распознать. Кроме того, это и секс без согласия. Да и принуждение записывать интимное видео, если человек этого не хочет, тоже сексуальное насилие.

С начала года на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия от организации Ла Страда обратилось почти 30 тысяч человек. Пострадавшие и свидетели по большей части звонили по телефону ночью и сообщали, прежде всего, о психологических и физических издевательствах в семье. Были также сообщения и об экономическом и сексуальном насилии. 76% обращений поступило от женщин. Хотя женщины чаще становятся пострадавшими от издевательств в семье, это может случиться с каждым. Важно помнить, что насилие в семье не зависит от пола или возраста. Страдают и дети, и пожилые люди, и женщины, и мужчины.

Виноват только обидчик

Еще один крайне вредный миф, мешающий распознать насилие в семье: считать ответственным за издевательство не только обидчика, но и страдающего от насилия. Иногда можно услышать, что человек якобы сам "спровоцировал" агрессора или что виноваты оба. Этот миф действует и на самых пострадавших. И вместо того чтобы обращаться за помощью, они начинают искать проблемы в себе, верить в свою виновность. Считают, что изменив поведение, смогут избежать агрессии обидчика. Но это не так! В насилии всегда виноват только тот, кто его совершает. Издевательству и насилию не может быть никаких оправданий. Именно обидчик должен быть наказан.

Сами НЕ разберутся

Предотвращению насилия мешает и миф: "Это их семья. Сами разберутся". Он оставляет пострадавших один на один с обидчиком. Ведь те, кто должен стать опорой, не хотят вмешиваться в "чужие дела". Однако поддержка окружающих очень важна, именно она может дать силы обратиться за помощью. Человек иногда и не осознает, что страдает от насилия. И то, что происходит с ним — не нормально. Или понимает, в какой ситуации находится, но разорвать этот круг насилия боится или стесняется. И поддержка ближайших: друзей, родственников или знакомых в таких ситуациях очень важна. Их роль – не осуждать, не критиковать, не поучать, а стать надежным "плечем", на которое можно опереться, когда очень сложно.

Среди других мифов, которые только мешают: "Бьет — значит любит. Все так живут". Из-за этого предубеждения многие пострадавшие годами не обращаются за помощью и живут в постоянном страхе и стрессе. Но любовь и насилие – это совершенно противоположные вещи. Тем, кого любят, не стремятся причинить боль. Более того, насилие – не норма, а преступление. И оно не исчезнет само собой. Чтобы его преодолеть – нужно действовать!

Куда обратиться за помощью?

Еще одним мифом является то, что за помощью могут обратиться только пострадавшие. На самом деле и свидетели, и близкое окружение тех, кто страдает от насилия, могут и должны обращаться за помощью. Сохраняйте полезные контакты, ведь они могут пригодиться в любой момент.

Полиция (вызов по номеру 102) – может оказать срочную помощь: прекратить насилие, зафиксировать случай, проинформировать потерпевшего и направить его в другие службы.

Также за срочным вмешательством в ситуацию можно обратиться в мобильные бригады социально-психологической помощи. Их контакты в вашем регионе ищите на сайте

Поддержку и консультацию можно получить на правительственной горячей линии 1547 или на Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия 116123 или 0800500335 . Все звонки бесплатны, можно обращаться анонимно, а специалисты готовы помогать круглые сутки.

или на Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия или . Все звонки бесплатны, можно обращаться анонимно, а специалисты готовы помогать круглые сутки. Специализированные психологические консультации и поддержку для мужчин предоставят по номеру 2345 . Анонимно и круглосуточно.

. Анонимно и круглосуточно. Безопасное круглосуточное пространство для краткосрочного пребывания предоставляет комната кризисного реагирования. Географическое место кризисной комнаты засекречено. Попасть сюда можно по личному обращению, направлению полиции, мобильной бригады или других соцслужб.

Женщины вместе с детьми могут находиться долго и получать комплексную помощь в приюте/шелтере. Это безопасное и засекреченное место, попасть можно по направлению полиции, мобильной бригады или других социальных служб.

Безвозмездную правовую помощь, консультацию и сопровождение профессиональных юристов и адвокатов можно получить по номеру 0800213103.

Насилию нет никаких оправданий. Пожалуйста, обращайтесь за помощью или будьте рядом с теми, кому такая помощь нужна.