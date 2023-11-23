Поляки "нарушают обязательства": Зеленского просят поговорить с Дудой из-за блокады границы

ФРУ и АсМАП Украины также направили свои письма в адрес Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

В связи с напряженной ситуацией на польско-украиской границе, где поляки блокируют въезд и выезд на различных КПП, Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины призвали президента Владимира Зеленского вмешаться. Они считают, что глава государства должен провести переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщается на странице Федерации работодателей Украины в Facebook. Бизнес-ассоциации считают, что, по предварительным подсчетам, прямые потери экономики Украины из-за блокады уже превысили 400 млн. евро. А если считать косвенные потери (штрафы и неустойки в отношении украинских экспортеров за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и т.д.), то они, вероятно, измеряются миллиардами евро.

"Требования польских забастовщиков имеют дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и являются дискриминационными", — говорится в обращении.

В связи с этим ФРУ и АсМАП Украины уже направили свои письма в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Вице-президента ЕК, Комиссара по торговле В. Домбровскиса с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

"В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому просим его провести встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Последствия блокирования границ так значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях", — указали ассоциации.

Они также предложили ряд предложений для государственных органов власти.

О забастовке поляков, а также последствиях для Украины, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Цены будут расти: грозит ли Украине дефицит товаров из-за польской забастовки".

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на украинско-польской границе и показал, как там обстоит ситуация. Его репортаж с места событий вы можете увижеть, перейдя по ссылке.