Сложно в это поверить, но Титушко – командир отделения и младший сержант ВСУ

Печально известный спортсмен Вадим Титушко, фамилия которого после событий в Киеве в 2013 году фактически стала новым термином не только в украинском языке, но и в других – в частности, во время Евромайдана – уже более года защищает Украину. Он с апреля 2022 воюет в рядах Вооруженных сил и имеет государственные награды.

Об этом написал военный и пластун Юрий Юзич в Facebook. В комментариях некоторые из пользователей подтвердили, что Титушко действительно воюет.

"Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия создала в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Черные запорожцы"", – написал Юзич.

Он добавил, что Титушко – командир отделения, младший сержант ВСУ, получил государственные награды. В подтверждение Юзич опубликовал фото награждения, где Титушко, которого почти не узнать, позирует вместе с другими награжденными военными (на фото – крайний справа).

В комментариях мнения пользователей сильно разделились. После того, как подтвердили факт пребывания Титушко в ВСУ, некоторые высказались, что поскольку парень ушел на фронт, значит, он окончательно "перековался" в украинца и переосмыслил ошибки прошлого. Другие комментаторы "поздравили" людей с реальностью — поскольку очень много людей разных взглядов на жизнь с началом вторжения российских террористов ушли на фронт защищать свою страну.

Но были и комментаторы, которые придерживались противоположного мнения – что такие солдаты только вредят армии. Мол, ВСУ не стоит превращаться в российскую армию с ее "шторм зетом", Титушко натворил очень много бед, чтобы простить его только за "пиксель" и вообще он как был бандитом, так им и остался.

Кто такой Вадим Титушко

Вадим Титушко известен тем, что 18 мая 2023 года во время митингов оппозиции против режима Януковича в Киеве он вместе с группой спортсменов напал на журналистов – корреспондентку "Пятого канала" Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента газеты "Коммерсант-Украина" Владислава Соделя. Впоследствии от фамилии Титушко образовался термин, которым называли проплаченных провокаторов – молодых людей, основной задачей которых было разгонять силой мирные протесты, или провоцировать там драки.

По-настоящему термин "раскрылся" во время Евромайдана, когда "титушками" стали называть провокаторов, которых собирал режим Януковича. После Майдана термин потерял идеологический смысл – так стали называть любые "силовые группы", которые иногда фигурировали на митингах или протестах и устраивали драки с провокациями.

Что касается самого Титушко, то еще в августе 2013 года он признал вину и заключил мировое соглашение с пострадавшими журналистами. За поступок получил три года условно.

В следующий раз Титушко попал в вектор внимания СМИ в августе 2018 года – по данным следствия, его подозревали в совершении разбойного нападения в Киевской области. Два года спустя, в августе 2020 года, Титушко задержали и поместили под домашний арест. Чем закончилось это дело – неизвестно.

Напомним, как писал "Телеграф", коллаборант Олег Царев в интервью российскому изданию "Свободная пресса" совершенно открыто признал, что Янукович собирался разделить Украину и спровоцировать отделение западных областей, мешавших ему узурпировать власть и вести пророссийский курс. Поэтому Евромайдан фактически спас Украину.