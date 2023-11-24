Обмены пленными: в ГУР сказали, сколько украинцев удалось вытащить из российского плена

В последнее время террористы заморозили обмены пленными, но переговоры по этой теме не прекращаются

С 24 февраля 2022 года и по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть домой более 2,5 тысяч человек, которых удерживали в плену российские террористы. Среди них много как военных, так и гражданских.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона. По его словам, за весь период было проведено около 50 обменов пленными.

Но в последнее время россия заморозила процесс обменов, хотя переговоры продолжаются и Украина прилагает максимум усилий для возвращения своих людей. Обменный фонд активно пополняется пленными россиянами, которых можно отдать в обмен на граждан Украины.

"Мы констатируем факт, что, несмотря на публичные заявления, которые в последнее время звучали, и Шойгу, и других должностных лиц государства-агрессора о том, что для них важно возвращать пленных, они для этого не прилагают реальных усилий. Со всем тем, переговоры не прекращались весь это время. Мы рассчитываем на результат, готовимся к этому в соответствии с международным законодательством и активно пополняем обменный фонд", – сказал Юсов.

При этом Юсов не стал исключать вероятность того, что в конце концов удастся обменять пленных по формуле "всех на всех". Сейчас идет работа над восстановлением в первую очередь групповых обменов.

"Но это долгая сложная работа… Конечно, это то, что предусматривает международное право – возвращение всех защитников домой", – прокомментировал он.

При этом Юсов из соображений безопасности отказался назвать количество граждан Украины, находящихся в плену у россиян. По его словам, сейчас идет работа над реестрами – туда собираются данные по военным и гражданским пленным.

Ранее "Телеграф" уже писал, что российский террористический режим заморозил обмены военнопленными, хотя им есть кого менять, и на кого менять. Причина – россияне планируют использовать это как фактор расшатывания украинского общества.