Популярные русифицированные фамилии украинцев: каково их настоящее происхождение

Каждый украинец, по достижении совершеннолетия, может изменить свои имя и фамилию

Многие годы под влиянием россии на территории Украины часто пытались извращать оригинальные фамилии наших предков на русский лад. Со временем эти "гибриды" крепко закрепились среди народа, но никогда не поздно вернуться к своим корням.

Первые прототипы фамилий – прозвища – зародились еще в княжеские времена. Об этом пишет ВСН. Потребность в них возникла для идентификации человека. Хотя чаще в те времена использовали имена и отчества.

В 1820-х годах в русской империи вышел указ о переписи населения. Считается, что тогда большинство украинцев получили свои фамилии. После отмены крепостного права в 1861 году фамилии получили также крестьяне.

Поэтому на наших землях многие фамилии созданы на русскую манеру. Если в фамилии есть типичное русское -ин или -ов/-ёв — это вовсе не означает, что в семье — русские корни. Возможно, что решение в свое время принял некий писарь, который проводил регистрацию. В то время регистраторы имели полномочия самостоятельно принимать эти решения и не считаться с мнением человека.

Еще фамилии на русский лад переписывались в советский период. Это помогало лучше продвигаться по службе и получить большую лояльность партийного руководства.

Да, придумывали фамилии украинцам по нескольким принципам, чаще всего: как производное от имени отца или матери, по существующему прозвищу, по роду занятий, или по принадлежности к определенной территории.

Дерусификация фамилий

Стоит ли сейчас дерусифицировать фамилии, звучащие на русский лад? Каждый украинец, достигнув совершеннолетия, может изменить имя, фамилию и отчество. Это личное дело каждого гражданина.

Рублев — Суффикс -ёв в этой фамилии означает сына или зятя человека с фамилией Рубель.

Слово "рубль", ставшее апеллятивом фамилии, в древности имело несколько значений: название денежной единицы; шест для закрепления сена и снопов на телеге; или – узкая деревянная доска с засечками для качания белья во время стирки.

Суффикс -ев — русский, он присвоен, отвечает на вопрос: чей? Такое построение фамилий достаточно характерно для Украины. Правда, украинский суффикс – -ов: Петров, Иванов, Степанов. Поэтому на украинский лад фамилия Рублев звучала бы – Рублив.

Яковлев. Фамилия однозначно происходит от имени Иаков, которого можно считать основателем рода. В фамилии употребляется русский присвоенный суффикс: Яковлев – сын Иакова.

С украинским суффиксом эта фамилия звучала бы – Яковлев. Хотя само словообразование на украинскую манеру должно быть другим. В украинском языке есть патронимные суффиксы -ук/-юк и -енко. Первоначально, по мнению исследователей, означало, что Петрук – старший сын Петра, а Петренко – младший сын. Соответственно, фамилия сына Якова могла бы звучать – Яковюк или Яковенко.

Ранее "Телеграф" сообщил, сколько в Украине людей с одинаковыми фамилиями.