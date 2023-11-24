Популярні зросійщені прізвища українців: яке їх справжнє походження

Кожен українець, після досягнення повноліття, може змінити свої ім’я та прізвище

Багато років поспіль під впливом росії на території України часто намагалися перекручивати оригінальні прізвища наших предків на російський лад. З часом ці "гібриди" міцно закріпилися серед народу, але ніколи не пізно повернутись до свого коріння.

Перші прототипи прізвищ – прізвиська – зародилися ще в князівські часи,Про це пише ВСН. Потреба в них виникла задля ідентифікації людини. Хоча частіше в ті часи використовували імена по батькові.

В 1820-х роках в Російській імперії вийшов указ про перепис населення. Вважається, що саме тоді більшість українців отримали свої прізвища. Після скасування кріпацтва в 1861 році прізвища отримали також селяни.

Тому на наших землях багато прізвищ створені на російську манеру. Якщо у прізвищі є типове російське -ін чи -ов/-ьов – це зовсім не означає, що в родині – російське коріння. Цілком ймовірно, що таке рішення свого часу прийняв якийсь писар, який проводив реєстрацію. У той час реєстратори мали повноваження самостійно приймати ці рішення і не зважати на думку людини.

Ще прізвища на російський лад переписували в радянський період. Це тоді допомогало краще просуватись по службі та отримати більшу лояльність партійного керівництва.

Так, вигадували прізвища українцям за кількома принципами, найчастіше: як похідне від імені батька чи матері, за існуючим прізвиськом, за родом занять, або за приналежністю до певної території.

Дерусифікація прізвищ

Чи варто зараз дерусифікувати прізвища, які звучать на російський лад? Кожен українець, досягнувши повноліття, може змінити ім’я, прізвище та по батькові. Це особиста справа кожного громадянина.

Рубльов — Суфікс -ьов у цьому прізвищі означає сина чи зятя людини із прізвищем Рубель.

Слово "рубель", яке стало апелятивом прізвища, у давнину мало декілька значень: назва грошової одиниці; жердина для закріплення сіна та снопів на возі; або – вузька дерев’яна дошка із зарубками для качання білизни під час прання.

Суфікс -ьов — російський, він є присвійним, відповідає на запитання: чий? Така побудова прізвищ досить характерна для України. Щоправда, власне український суфікс – -ів: Петрів, Іванів, Степанів. Тому на український лад прізвище Рубльов звучало б – Рублів.

Яковлєв.Прізвище однозначно походить від імені Яків, якого можна вважати засновником роду. У прізвищі вживається російський присвійний суфікс -єв: Яковлєв – син Якова.

З українським суфіксом це прізвище звучало б – Яківлів. Хоча саме словотворення на українську манеру мало б бути іншим. В українській мові є патронімні суфікси -ук/-юк та -енко. Первісно, на думку дослідників, означало, що Петрук – старший син Петра, а Петренко – молодший син. Відповідно, прізвище сина Якова могло б звучати – Яков’юк чи Яковенко.

Раніше "Телеграф" повідомив, скільки в Україні людей з однаковими прізвищами.