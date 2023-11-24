Нацгвардейца сбили насмерть: сколько светит виновнику громкого ДТП

Авария произошла еще летом

Дело о смертельной аварии с участием нацгвардейцев на блокпосту в Киеве передали в суд. 23-летнему водителю автомобиля Volkswagen, который сбил насмерть военного на проспекте Берестейском, грозит приличный срок.

Подробности сообщила полиция Киева. Информация появилась на странице ведомства в Facebook.

По данным правоохранителей, виновник аварии может получить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что это ДТП произошло ночью 25 июля. Известно, что 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на проспекте Берестейском на большой скорости сбил двух бойцов Национальной гвардии. Кроме того, он протаранил еще два автомобиля. В одной из машин был военный, сотрудник ТЦК.

В результате аварии 49-летний нацгвардеец погиб на месте. 26-летний солдат попал в больницу. Еще одному пострадавшему военному медики оказали помощь на месте.

Злоумышленнику вручили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обвинительный акт направили в Святошинский районный суд.

Ранее "Телеграф" сообщил, что с 24 февраля 2022 года, когда началась война россии против Украины, в дорожно-транспортных происшествиях на блокпостах погибли 11 военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. Еще 37 человек из состава ВСУ и НПУ получили травмы и ранения.