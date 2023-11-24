Украина получит еще одну систему Patriot: кто пообещал помочь

Ситуация зимой может быть сложной

Берлин продолжает поддерживать Украину в войне, начатой россией, и поставляет военную помощь, оказание которой было анонсировано ранее. Зимой на территории нашего государства будет развернута дополнительная система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу". Бундестаг обещал в течение 2023 и 2024 года в целом предоставить шесть систем ПВО IRIS-T.

На вопрос журналистов, не изменится ли общее количество систем противовоздушной обороны, дипломат отметил, что в настоящее время на территории Украины находятся уже 4 доставленных из Германии и еще планируется поставка дополнительных.

Посол Германии в Украине Мартиг Егер

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.

Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал немецкий посол в Украине Мартин Егер.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября с необъявленным визитом в Киев, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его размер превышает миллиард евро.