Украина получит еще одну систему Patriot: кто пообещал помочь
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Ситуация зимой может быть сложной
Берлин продолжает поддерживать Украину в войне, начатой россией, и поставляет военную помощь, оказание которой было анонсировано ранее. Зимой на территории нашего государства будет развернута дополнительная система противовоздушной обороны Patriot от Германии.
Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу". Бундестаг обещал в течение 2023 и 2024 года в целом предоставить шесть систем ПВО IRIS-T.
На вопрос журналистов, не изменится ли общее количество систем противовоздушной обороны, дипломат отметил, что в настоящее время на территории Украины находятся уже 4 доставленных из Германии и еще планируется поставка дополнительных.
"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.
Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал немецкий посол в Украине Мартин Егер.
Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября с необъявленным визитом в Киев, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его размер превышает миллиард евро.