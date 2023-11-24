С электроэнергией в Украине наладилось, но скоро опять нужно экономить: названа дата

Утренний максимум потребления электроэнергии был на 6,5% меньше, чем днем ранее

В связи с потеплением в Украине, уровень потребления электроэнергии в Украине снизился, ее хватает для покрытия потребностей. Однако в ближайшее время ожидается очередное похолодание и нужно будет снова потреблять электроэнергию экономно.

Как сообщили в "Укрэнерго", 24 ноября из-за непогоды обесточено 167 населенных пунктов в 8 областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 477 населенных пунктов.

"Сегодня, 24 ноября, ситуация на электростанциях остается сложной: один из блоков после ремонта вернулся в работу, но на нескольких продолжаются аварийные ремонты. Вчера, 23 ноября, в энергосистеме второй день подряд был зафиксирован дефицит электроэнергии", — отметили в компании.

Энергетики пояснили, что потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло дополнительную нагрузку на электростанции, что, в свою очередь, повлекло за собой остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков. Для поддержания баланса между производством и потреблением "Укрэнерго" 23 ноября активировала аварийная помощь от оператора системы передачи Румынии общим объемом 1200 МВт*ч.

Утренний максимум потребления электроэнергии в Украине 24 ноября был на 6,5% меньше, чем 23 ноября. Однако синоптики предупреждают о новой волне похолодания уже 26 ноября, в связи с чем украинцев просят продолжать экономить электроэнергию.

Отметим, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что из-за снижения среднесуточной температуры в Украине могут вновь ввести графики отключения электричества. Он назвал температурные показатели, при которых это может произойти.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, насколько украинская энергосистема готова к зиме. Также мы писали, какие области наиболее уязвимы к блэкаутам.