Далеко от фронта, но риск есть: каким областям грозит проникновение врага

Не зря там до сих пор концентрируются украинские бойцы

Линия столкновения на территории Украины составляет около 1,3 тысячи километров, однако опасность находится на протяженности всей границы с россией и даже с Беларусью. Там ситуация иногда достаточно напряженная, ведь, кроме обстрелов приграничья Сумской и Черниговской областей, враг ведет активную разведку и пытается протиснуться с помощью ДРГ.

Успехов у россиян нет. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

Он также отметил, что украинские пограничники не только отражают попытки проникновения оккупантов, но и сами ведут активную разведку и атакуют врага.

Зоной риска остается северо-западная граница (с Беларусью), то есть Волынская, Ровенская, Житомирская области, частично Киевская, поэтому там до сих пор концентрируются наши войска. В большинстве своем бойцов отправляют туда на так называемую "ротацию".

"Но, вместо отдыха, наши ребята попадают фактически в полубоевые условия. Потому что с той стороны пытаются заходить ДРГ. Постоянно ведется аэроразведка, работают дроны", — отметил Михаил Макарук.

Он добавил, что на украинско-российской границе, в районе Сумской, Черниговской, Харьковской областей, продолжаются постоянные артиллерийские и минометные обстрелы. Наносятся удары с вертолетов.

"Минирование пограничных областей, строительство инженерных сооружений здесь более чем уместны. Потому что происходят практически полномасштабные боевые действия. По-моему, у нас несправедливо мало внимания уделяют действиям пограничников. А они фактически на передовой", — сказал сержант.

Украинские силы не только отбивают, но и ведут постоянную разведку для выявления мест дислокации противника. И атакуют, в частности, нашими беспилотниками, поэтому россия вонзается системами РЭБ, наблюдательными пунктами типа систем "Муром-М". Также, по словам Макарука, защитники Украины проводят еще и рейды.

Более подробно о самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны читайте в материале "Телеграфа" Как "генерал Мороз" изменит ситуацию на фронте и где, кроме Донбасса и юга, может быть опасно, — интервью с сержантом СCO Макаруком

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