Не только через Starlink: Малюк рассказал, как управляли дронами SeaBaby, взорвавшими Крымский мост

Во время атаки дроном руководили сотрудники СБУ из Киева, в 900 км от местонахождения дрона.

Во время атаки дронов SeaBaby Службы безопасности Украины на российский незаконно построенный Крымский мост на временно оккупированном полуострове морскими беспилотниками управляли через специальную связь. СБУ не могла полагаться на спутниковую связь Starlink.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в документальном фильме "Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы", вышедшем 24 ноября на телеканале "1+1". По словам Малюка, к разработке спецсвязи для дронов подключили группу волонтеров.

Результаты работы группы оказались очень хорошими – во время атаки дроном руководила команда из Киева. Между ней и дроном было более 900 километров и, несмотря на это, дрон дошел и попал в цель. Малыш добавил, что SeaBaby после этого начали активно интересоваться западные партнеры.

"Они нам говорят, что они у нас учатся, причем это топовые наши партнеры западного мира. Это работает наша команда и это креативный подход Службы безопасности и всех неравнодушных, кто к этому присоединился. Мы используем исключительно наши силы и средства, и мы создали этот продукт", – резюмировал руководитель СБУ.

Этот удар по мосту произошел 17 июля 2023 с помощью специальных морских дронов "Sea Baby". На этот раз были повреждены две опоры моста, а посреди проезжей части образовалась дыра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР записало интригующее видео из Крыма на фоне моста. Впоследствии в разведке объяснили, что это значит, и добавили, что уже работают на полуострове.