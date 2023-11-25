Хлам на гусеницах: зачем россия модернизирует бронемашины, которым за 70 лет

У старых тягачей очень легкая броня, а на вооружение их приняли 70 лет назад

Из-за нехватки новых образцов техники российские войска глубоко запустили лапу в старые, еще советские запасы техники. Устаревшие машины 1960-х и 1950-х годов, которые россияне оттуда достают и ремонтируют, уже не могут эффективно показывать себя в условиях современной войны – поэтому россия занимается их модернизацией, создавая "франкенштейнов".

Об этом пишет издание Forbes. В частности, говорится в материале, речь идет об универсальных бронированных тягачах МТ-ЛБ, которые были разработаны в 1950-х годах еще во времена СССР.

"Россияне начали собирать странные машины еще весной, смешивая и совмещая старые корпуса и башни, которые были на складах, очевидно, в отчаянной попытке компенсировать растущие потери современных боевых машин в российской войне против Украины", – говорится в сообщении.

МТ-ЛБ более 70 лет. Этот бронированный тягач настолько стар, что в качестве боевой единицы имеет очень сомнительную ценность. Однако россияне все же делают из них эрзац-бронетранспортеры, а также – машины огневой поддержки. К примеру, один из замеченных образцов имеет старую корабельную артиллерийскую башню 2М-3 с двумя 25-мм пушками.

Раньше башни 2М-3 минимально интегрировались в корпуса МТ-ЛБ, однако сейчас их начали размещать на одном уровне с корпусом. Первые версии МТ-ЛБ-2М-3 были очень заметны и сильно дрожали во время стрельбы, что ставило жирный крест на их точности и эффективности – а слишком тонкая броня, которую может пробить даже обычная пуля, не позволяла машине подкатиться поближе.

Старый вариант МТ-ЛБ-2М-3

Однако сейчас оккупанты установили в корпуса более короткие башни с целью уменьшить вибрацию и заметность "франкенштейна". То есть, россияне, отмечает журнал, учатся на своих ошибках.

Новый вариант МТ-ЛБ-2М-3

Общее положение дел таково, резюмирует издание, что обе армии в условиях нехватки современной техники начали делать ставку на DIY Frankenvehicles – "франкенштейны", боевые машины, собранные из нескольких различных образцов техники. Это тенденция, которая будет только усиливаться по мере роста потерь в технике и отсутствия возможности заменить эти потери.