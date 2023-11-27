Как в сталинские времена: в оккупированном Крыму ФСБ создало сеть для приема доносов – ЦНС

На полуострове царит стойкий дух 1937 года

Российские спецслужбы в оккупированном Крыму поощряют местных жителей активно доносить о "неблагонадежных лицах". Параллельно россияне составляют "черные списки" людей, которые, по их мнению, угрожают оккупационным властям полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В Крыму царит атмосфера сталинских времен – все доносят на всех.

"Спецслужбы рф поощряют находить и разоблачать "нарушителей", поэтому на полуострове воцарилась атмосфера 1937 года. Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих красок или прослушивание украинской музыки", – говорится в сообщении.

Россияне подозревают тех, у кого остались родственники в Украине. Также "под прицел" попали бывшие военные Вооруженных сил Украины, бывшие силовики, бывшие государственные работники, работавшие на Украине до 2014 года. Особой "любовью" спецслужб пользуется крымскотатарское сообщество полуострова — ФСБ распространяет на них сталинское отношение и называет "народ-предатель".

К поискам "неблагонадежных" активно привлекают добровольцев. А данные о лицах, угрожающих оккупантам, вносятся в специальные базы – сейчас там более семи тысяч человек.

"Основная их задача – выявление "неблагонадежных лиц" и занесение их в специализированную базу "АИС экстремист". Основанием для занесения в такую базу могут быть комментарии или даже реакции под сообщениями, критикующими российскую агрессию или выражающими проукраинскую позицию", – добавили в ЦНС.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Сибирском батальоне заявили, что ФСБ или другие российские спецслужбы создают фейковые чат-боты в Telegram для выявления граждан россии, желающих влиться в ряды ВСУ в составе Сибирского батальона.