россия активизировала в Украине сеть шпионов: Данилов рассказал об их задаче

В кремле пытаются распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине

Россия активизировала сеть шпионов в Украине. Они есть и в Службе безопасности. Захватчики хотят дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать единство государства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Подробности он озвучил в интервью The Times.

Данилов пояснил, что российские агенты работают над тем, чтобы вбить клин между политическим и военным руководством Украины. Кроме того, их цель — разжечь антиправительственные настроения среди населения.

По его словам, в кремле пытаются воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО рассказал, что Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Они понимают, что не могут выиграть в военном отношении, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом", — отметил он.

Напомним, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая недавно оскандалилась, теперь "вцепилась" в Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, он выполняет свою работу некачественно и должен покинуть должность, поскольку не предоставил план действий на 2024 год.

Ранее "Телеграф" сообщил, что пост народного депутата Марьяны Безуглой, в котором она заявила, что Валерий Залужный якобы должен уйти в отставку, вызвал огромный скандал, и большой гнев общества.