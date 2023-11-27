Под Авдеевкой ночью уничтожили батальон россиян: что пишут в сети

Борислав Береза говорит, что информация о взятии промзоны Авдеевки россиянами – это фейк

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза, воевавший в рядах ВСУ, рассказал о масштабном наступлении оккупантов на Авдеевку и больших потерях. По его словам, бои продолжаются, атаки по украинским позициям проходят уже без поддержки танковых колонн.

Бойцы ВСУ "мощно пополнили" обменный фонд. Подробности обнародовал в своем Telegram-канале.

"Несколько новостей из Авдеевки. После того, как наши воины выкосили подавляющее большинство 1-го Армейского корпуса ВС РФ и фактически разгромили 1-ю и 15-ю ОМСБр, российское военное руководство решило, что надо и дальше как-то атаковать наши позиции. Поэтому на базе останков этих двух бригад сделали новый 10-й батальон, который укомплектовали оставшимися из двух бригад. Еще раз — батальон собрали из ДВУХ бригад! Все, что осталось.

Борислав Береза также подчеркнул, что информация о взятии промзоны Авдеевки россиянами – это фейк. "И последнее. Никогда раньше не знал, что разгром 1-го Армейского корпуса ВСРФ — это взять промку. Не взяли, но врут так, что прячься", — отметил эксполитик.

Он также подчеркнул, что не нужно недооценивать врага. Сил у россиян еще много и расслабляться рано. Но и информацию с фронта следует также проверять.

Справка

Батальоны укомплектованы двумя-четырьмя ротами. Максимальная численность – 1000 военных. Батальон считается одним из основных военно-тактических подразделений, действующих как самостоятельная группа, действуя по приказу и выполняя задачи по назначению.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне приступили к очередной волне штурмов на Авдеевском направлении. Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), они ведут их со "слабыми механизированными силами" и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению".