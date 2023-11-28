Могут ли россияне сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow: Игнат ответил

Хотя потери в системах ПВО россияне понесли большие, говорить об износе противовоздушной обороны россии рано

Российские террористы могут сбивать украинские ракеты, переданные западными партнерами – GMLRS и ATACMS для систем HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP и другие. Однако украинские военные тоже делают все, чтобы ракета долетела до цели.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию "Новинарня". По его словам, у России есть комплексы ПВО, которые позволяют сбивать западные ракеты.

"Да, россияне могут уничтожать и перехватывать HIMARS. Это понятно. Они могут сбивать и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, потому что это дозвуковая ракета. Но мы ведь не просто так выпускаем эти ракеты, чтобы их сбили... Есть определенные уловки, тактические приемы, которые применяет наше командование и пилоты", – отметил он.

При этом Игнат подчеркнул – хотя большое количество российских систем ПВО уже было уничтожено украинскими войсками, не стоит говорить о "износе" российской противовоздушной обороны; у россиян достаточно денег, чтобы ремонтировать, модернизировать и выпускать новые системы ПВО. Можно говорить только о "распылении" – россия большая по размерам, поэтому российские С-300, С-400, "Торы", "Панцири" и другие машины нужны повсюду.

"Все эти комплексы должны защищать и Дальний Восток, и северные территории, и объекты инфраструктуры, дворцы и бункеры путина. Нужна защита и городам стратегическим – Москва, Петербург, Калининград. Поэтому россии свою ПВО приходится распылять", – сказал он.

Впрочем, по словам Игната, лучшие свои системы россия сейчас сосредоточила именно для прикрытия временно оккупированных территорий в Крыму и на Донбассе. Там эти системы методически истребляются воинами ВСУ.

Напомним, ранее Игнат рассказывал о том, как с помощью комплекса ПВО Patriot в течение нескольких минут были уничтожены два российских самолета и три вертолета, что привело к ликвидации по меньшей мере девяти пилотов. Он пошутил, что называет это событие "Брянской резней".