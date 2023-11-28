Укр

Ракеты или дроны? Чем россия будет бить по Украине этой зимой

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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ЗСУ Gepard может уничтожить "Шахед" одною очередью снарядов Новость обновлена 28 ноября 2023, 01:07
ЗСУ Gepard может уничтожить "Шахед" одною очередью снарядов. Фото Facebook ООС

Украине нужно больше систем ПВО, которые более рационально смогут уничтожать беспилотники

Украине этой зимой придется отбиваться скорее от огромного количества дронов, чем от крылатых и других ракет. Российские террористы делают ставку на беспилотники, которые дешевле ракетного вооружения.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию "Новинарня". Украина, считает Игнат, должна прежде всего получить вооружение, из которого уничтожать дроны будет "рационально" – то есть зенитные самоходные системы Gepard и подобные им установки.

"Такие системы имеют свой локатор, свою оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение, применяется автоматизированное управление, определяющее, в какой момент повернуть башню, в каком направлении, какое взять угол и отработать по цели", — рассказал Игнат.

По его словам, такие системы способны сбить российский "Шахед" одною очередью из нескольких шрапнельных снарядов. Однако, несмотря на высокую эффективность таких ЗСУ, есть и недостатки, главный из них – созданные для прикрытия первоочередно армейских подразделений, такие системы имеют крайне ограниченный радиус действия, редко превышающий пять километров.

"Сколько нам нужно "Гепардов" с таким радиусом? Да, мы не сможем перекрыть все государство. Это невозможно. Нет столько оружия в мире, чтобы мы обеспечили сплошную защиту. Украина – это 603 тысяч квадратных километров. Протяженность линии фронта – 2,5 тысячи километров", – отметил спикер.

По его словам, сейчас нигде в мире нет столько систем ПВО, сколько нужно Украине. Поэтому, если США действительно выкупили и передадут ВСУ 60 зениток Gepard – это будет очень серьезное усиление возможностей ПВО Украины.

Напомним, что российские террористы 25 ноября запустили Украиной 75 дронов из которых только 60 были уничтожены в Киеве, а в общей сложности – 74. Тревога в столице продолжалась более 6 часов. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал эксклюзивные кадры пострадавшего Киева. В домах выбило окна, а в некоторых разрушены верхние этажи. Несколько человек пострадали, а без света осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. К счастью, обошлось без погибших.

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#ПВО #Воздушные Силы #Ракетная атака #Gepard #Юрий Игнат