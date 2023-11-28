В Запорожье во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв: что известно
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Тревога в городе длится уже час
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. До этого в ВСУ предупреждали об опасности.
По данным Воздушных Сил ВСУ, тревога была объявлена в связи с возможностью применения противником ракетного вооружения. Она началась в 08:16.
"Внимание! Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!", — предупреждали в ВСУ.
А уже приблизительно в 08:53 мониторинговые паблики сообщили о взрыве. По их предварительным данным, по областному центру был нанесен удар баллистикой. До этого они также сообщали о подлете к городу разведывательного беспилотника.
Местные власти пока никак не прокомментировали информацию.
Тем временем в сети пишут, что в одном из районов города после взрыва слышен вой сирен "скорых". Связано ли это со взрывом — пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 28 ноября россияне атаковали Украину "шахедами" и не только. Взрывы прогремели в нескольких областях. В результате обстрела есть раненый.
Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат считает, что Украине этой зимой придется отбиваться скорее от огромного количества дронов, чем от крылатых и других ракет. Российские террористы делают ставку на беспилотники, которые дешевле ракетного вооружения.