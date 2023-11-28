В НАТО заявили, что имеют оружие для прорыва, о котором просил Залужный

Такое вооружение могут предоставить Украине

У НАТО есть вооружение, использование которого позволит Украине добиться преимущества в войне против россии. О его предоставлении просил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время пресс-конференции по поводу встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа". Дипломат подчеркнул, что такое вооружение пока не используется.

"Мы отправляем его в третьи страны, мы продаем его куда угодно, но не отправляем в Украину. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", – подчеркнул Ландсбергис.

Министр отметил, что россия начала войну не только против Украины. По его словам, рф начала конфликт против "всех нас".

Кроме того, дипломат назвал ошибкой приглашение россии на саммит ОБСЕ. "Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", — подчеркнул Ландсбергис.

Он напомнил, что Литва, Латвия и Эстония решили не участвовать в саммите ОБСЕ. "Мы вернемся, когда россия станет другой", – заявил дипломат.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники должны продолжать поддерживать Украину в войне с россией. По его мнению, чем сильнее Украина будет на поле боя, тем более весомой будет ее позиция за столом переговоров.