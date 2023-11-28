На носу новый месяц: до какого числа нужно передать показатели счетчиков

Это нужно запомнить

Чтобы избежать переплат за коммуналку, украинцам необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. При этом для разных типов услуг существуют свои дедлайны.

"Телеграф" рассказывает о том, когда нужно передавать показатели свет и газ. Этот период, к слову, начинается уже скоро.

Отметим, что Украине действует норма, при которой потребители должны передавать показатели счетчика раз в месяц. Для этого выделено 5 дней: в последние 2 дня текущего месяца и первые 3 дня следующего.

Таким образом, за, например, потребленную в ноябре электроэнергию следует отчитаться 29 и 30 ноября, а также с 1 по 3 декабря. Все передаваемые показатели в один из этих пяти дней будут засчитаны первым числом.

А вот бытовые потребители газа должны подавать показатели счетчика уже с 1 по 5 число каждого месяца. Кроме оплаты по счетам, украинцы также платят и за транспортировку газа, тариф которого фиксирован и не зависит от объема потребления. Показатели принимаются, в том числе и в выходные дни, если они выпадают на период с 1 по 5-е число месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг. Если у вас в телефоне установлен интернет-банкинг "Приват 24", то передать показания можно с его помощью.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как снимать показатели счетчика за газ, и какую цифру необходимо записывать.