В Украине 80% школ уже имеют укрытия, но на новые нужны колоссальные средства

На ремонт старых бомбоубежищ в учебных заведениях и строительство новых нужно еще 153 млрд грн

По состоянию на сентябрь 2023 года 78% украинских школ оборудованы укрытиями, но вопрос бомбоубежищ в учебных заведениях остается актуальной проблемой, над решением которой продолжает работать центральная власть. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, сообщает журналист "Телеграфа".

— Среди всей образовательной инфраструктуры больше всего обеспечены укрытиями школы. При этом в ремонте нуждаются еще 2500 укрытий. А еще 2700 – необходимо построить. На это нужна огромная сумма – 153 млрд гривен. В следующем году в государственном бюджете на ремонт и строительство укрытий заложили 2,5 миллиарда. Это очень мало, и потому мы работаем с международными донорами и партнерами. Ведь очень важно в будущем сформировать правильную сеть, потому что строить укрытие — это фактически строить подземные школы, — рассказал Сташкив во время Всеукраинского образовательного форума "Сегодня ради будущего: образование в военное и послевоенное время".

Как отметил, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, безопасная образовательная экосистема Украины включает все составляющие общества: "В эту систему входят все, кто причастен к процессу образования на своем уровне — учитель, школа, община, государство. На каждом уровне каждый делает свое".

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко подчеркнула, что составляющая учебного процесса состоит из двух основных компонентов: инфраструктуры безопасности, к которой относятся укрытия; системы оповещения; пропускной режим и паспорт безопасности. Второй — обучение и профилактика, где важным аспектом являются классы безопасности, вводимые МВД совместно с Минобразования.

— Классы безопасности – это не просто помещение. Это информационные материалы, стенды от ГСЧС, необходимые макеты взрывоопасных предметов, противоминной и противопожарной безопасности, гражданской защиты, муляжи видов оружия, защитные костюмы. Это все будет формировать у детей модели правильного поведения и навыков, которые будут полезны при чрезвычайных ситуациях, — уточнила Павличенко.

Руководитель регионального развития международного благотворительного фонда SavED Анна Пуцова отметила необходимость тесного сотрудничества с обществом и ГСЧС для обеспечения безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях. И рассказала о том, как общественные деятели создают и обустраивают укрытия в общинах.

— Мы не являемся балансодержателями того или иного здания, мы просто готовы помочь и вложиться [финансами]. Поэтому, конечно, нам нужно максимальное включение местных властей, чтобы они проработали и дали в начале ремонтных работ список рекомендаций. Что именно мы там должны сделать, чтобы потом помещение квалифицировали как укрытие, и мы могли там собирать детей. Но безопасность в любом пространстве может быть обеспечена только если есть ответственное лицо. Мы обычно закладываем в наш концепт работу "тьюторов" — администраторов центров, людей, непосредственно работающих с детьми, с техникой, с родителями, с информацией, с наполнением расписания. Эти люди пытаются сформировать безопасное пространство, наполнить его жизнью, — рассказала она.

Как сообщалось, в столице тема доступности и безопасных укрытий снова актуализировалась после последней массированной атаки на Киев беспилотников.

Также "Телеграф" писал, что действующим законодательством на владельцев, балансодержателей и пользователей защитных сооружений гражданской защиты возложена обязанность удерживать их в надлежащем состоянии.

Отметим, в течение 2022-2023 годов Киевская прокуратура подала в суды 54 иска об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности.