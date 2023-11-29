Война продлится еще минимум год? В США раскрыли план путина

Согласно опросам Трамп опережает Байдена

Президент россии владимир путин не заключит мир с Украиной, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США на фоне опасений, что потенциальная победа бывшего президента Штатов Дональда Трампа может сократить поддержку Киева со стороны Запада.

Представитель Госдепа на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно. Его слова цитирует Reuters.

"Я ожидаю, что Путин не заключит мир или значимый мир до того, как увидит результаты наших выборов … Именно в этом контексте все союзники выразили решительную поддержку Украине", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в середине ноября, показал, что если Трамп и президент США Джо Байден будут главными кандидатами на пост главы США в 2024 году, то Трамп опережает Байдена с 51% против 49%. Однако до выборов еще год и все может измениться.

Напомним, экс-посол США при НАТО, бывший представитель Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что вступление Украины в НАТО должно быть как можно быстрее, иначе путин все дальше будет затягивать большую войну. Он убежден, что Альянсу следует принять решение о членстве Украины чем раньше, тем лучше.