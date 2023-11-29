Уже есть на ноле: у ВСУ появились украинские бикалиберные минометы (фото)

Новый миномет может вести стрельбу несколькими видами гранат

На вооружении украинских военных появился бикалиберный 30/40-мм миномет отечественного производства. Новый украинский миномет засветился у бойцов 108-й бригады территориальной обороны во время проведения испытаний.

Информация об украинской разработке опубликована в Telegram-канале Генштаба. Там же показали фото бойцов 108-й бригады теробороны с новым образцом оружия.

Украинский миномет может вести стрельбу как 30-мм, так и 40-мм гранатами от автоматических гранатометов. Отмечается, что изделие рассчитано на выстрел осколочных боеприпасов.

"Проверка прошла успешно. Оружие без задержек передаем на ноль", — говорит военный с позывным "Механик".

Боец рассказал, что к каждому оружию нужен свой подход, поэтому перед отправкой на фронт вооружение тщательно проверяют. Военные выставляют угол для выстрелов, делают выстрел, а затем проверяют, попал ли снаряд в заданный квадрат. В Генштабе объясняют, что успехом считается прогнозируемо стабильное попадание по нужному участку.

Информация об этом миномете начала появляться в сети в начале 2023 года. Для выстрела граната размещается в трубе с вырезом на дне. Она устанавливается в ствол миномета, а затем опускается и накаляет капсюль гранаты. Информации о характеристиках миномета в открытом доступе пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина использует на фронте сотни видов дронов. Среди них есть и созданные немецкой компанией Quantum Systems. В скором времени наша страна может получить еще сотню беспилотников от этой компании. Речь о дроне серии Trinity.