Падение "промки" или ловушка для врага? Эксперты оценили ситуацию под Авдеевкой

Украинские воины сражаются за каждый метр нашей земли

Авдеевское направление является одним из самых горячих участков фронта, к северу от Авдеевки россияне с частичным успехом штурмуют район Новокалинового. Они дошли до западных окраин села Степное, но стабилизационные меры украинских войск поправили ситуацию. Отдельные группы пытаются проникнуть на территорию коксохимического завода, уже продвинулись в районе фильтровальной станции, а также на южной промзоне, заняв район Ясиноватского проулка и станции Ясиноватая-2. Также враг давит на Авдеевку и с южной стороны, из Опытного и Водяного, пытаясь выйти на Первомайское. Пока практически все атаки удается отбить.

Ситуация в районе Авдеевки на карте deepstate

События на южной промзоне могут развиваться быстро и непредсказуемо, еще со времен АТО там был построен мощный укрепрайон, который более полутора лет с начала полномасштабной агрессии успешно защищал город. Сейчас противник "разобрал" его артиллерией, за промзоной открывается частный сектор, однако это не обязательно означает, что в ближайшее время начнутся уличные бои в Авдеевке. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "РБК-Украина".

"Разместившись в "промке", они будут, мягко говоря, как на ладони. Не исключаю, что мы будем держать их на этой ладони, чтобы планомерно уничтожать силы, которые будут прорываться в застройку. Вопрос в другом: можно ли называть это падением "промки" или это ловушка для того, чтобы россияне разместились на ней и "терпели" дальше", – пояснил он.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, учитывая интенсивность наступательных действий и потерь, перед оккупантами стоит задача как можно скорее захватить Авдеевку. Они стремятся к этому даже ценой других направлений на востоке Украины.

"Сомневаюсь, что у них получится это в ближайшее время. Стоит ли задача взять город до президентских выборов в россии? Для поднятия духа "победобесия" они готовы использовать все, даже если возьмут лишь три фонарных столба. Мы помним, что раньше противник не справился ни с одним дедлайном", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее Александр Коваленко сообщил, что российское командование начало процесс переброски подразделений из состава 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОВА) из Луганской области под Авдеевку. По его прогнозу, в ближайшее время мы увидим под Авдеевкой то, что наблюдали под Бахмутом.