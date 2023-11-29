Миллионы на залог нашлись: нардеп Лабазюк недолго просидел в СИЗО - СМИ

Его подозревают в попытке дать взятку действующему министру Украины

Народный депутат Украины от группы "За майбутнє" Сергей Лабазюк вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 40 млн 260 тысяч гривен, который накануне назначил суд в качестве меры пресечения.

Против нардепа продолжается следствие. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил журналист Олег Новиков.

Известно, что нардеп был освобожден из-под ареста вчера. Теперь на Лабазюка возложены процессуальные обязанности. После выхода из СИЗО он обязан прибывать по первому вызову правоохранителей, не уезжать из Киева, Хмельницкой области, сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу.

Напомним, 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку.

Следствие установило, что парламентарий хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления. За взятку тот должен был предоставить компании связанной с нардепом подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен. Сергей Лабазюк обещал за это "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов страны народный избранник через доверенное лицо предоставил топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долл.

Высший антикоррупционный суд 28 ноября избрал меру пресечения Сергею Лабазюку.

Ранее "Телеграф" писал, нардепу объявили подозрение по ч. 4 ст. 369 УКУ. Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.