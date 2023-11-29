Кулеба жестко ответил на идею обменять захваченные россией земли на вступление в НАТО

Он заявил, что ВСУ де-факто становятся армией Альянса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал тем, кто предлагает Украине пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, сначала поступить так со своими территориями. Он добавил, что рекомендации пойти на уступки всегда легче давать другим.

Об этом глава украинской дипломатии сказал выступая перед журналистами перед заседанием Совета Украина-НАТО. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если те страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, чтобы он сказал тем, кто предлагает Украине отдать часть территорий в обмен на членство в НАТО.

Он также заявил на первом заседании Совета Украина – НАТО, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО. Также Дмитрий Кулеба опроверг мнение, что ситуация на фронте зашла в тупик. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы возвращению Украиной контроля над всей своей территорией.

"Нет никакого тупика (stalemate)", — заявил Кулеба в Брюсселе на вопрос западных журналистов.

Напомним, недавно экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагал Альянсу принять Украину в свой состав, но не распространять положение пятой статьи о коллективной обороне на те части, которые находятся под российской оккупацией. Такие голоса звучали и ранее.

Как сообщал "Телеграф", Кулеба прокомментировал возможность переговоров между рф и Украиной. По его словам, западные союзники не принуждают нашу страну идти на этот шаг.