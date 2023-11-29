Погиб, прикрывая побратимов: украинскому воину просят присвоить звание Героя посмертно

Парню было 29 лет

Родственники погибшего военного из Винницкой области Романа Савицкого просят присвоить ему звание Героя Украины посмертно. Храбрый защитник погиб во время минометного обстрела.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента. Дата ее публикации — 4 октября текущего года. В настоящий момент петиция набрала почти 15 тысяч голосов из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

"Просим Вас рассмотреть петицию о присвоении звания Героя Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины Савицкому Роману Юрьевичу, который защищал наше государство в составе 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 59 ОМБр. Он родился 30 мая 1993 г. в с. Кукулы, Песчанского района, Винницкой области", — говорится в тексте.

С первых дней полномасштабной войны Роман стал на защиту Родины. Вместе со своими побратимами он защищал и выгонял врага из населенных пунктов Херсонской, Николаевской и Донецкой областей. 14 февраля 2023 года воин погиб в результате получения ранений несовместимых с жизнью от вражеских минометных обстрелов в населенном пункте Первомайское. Как пишет "Суспільне", Савицкий прикрыл своих побратимов.

"Мы гордимся своим сыном, братом, любимым мужем, отцом, товарищем, побратимом Романом, его мужеством, силой духа. Не каждый сможет, смотреть смерти в глаза – стоять с побратимами бок о – бок, не боясь за свою жизнь – спасать других и мужественно бороться за свободу своей страны. Родители воспитали достойного, порядочного, смелого сына. Роман отдал свою молодую жизнь ради свободы нашей страны, пожертвовав своими планами на будущее", — отметили родственники в петиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмут погиб молодой украинский военный Игорь Бобко. Парень не дожил до своего дня рождения всего девять дней.