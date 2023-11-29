Кулеба рассказал о прорыве в позиции НАТО по производству снарядов для Украины, но есть одна проблема

Запад активно обсуждает возможность усиления ОПК, как своего, так и Украины

Украина и НАТО достигли определенных договоренностей по производству оружия. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также назвал факторы, которые мешают союзникам удовлетворить потребности Украины в оружии.

"Были достигнуты определенные договоренности, они уже изложены на бумаге. Мы договорились разрабатывать новые проекты НАТО для увеличения производственных мощностей украинской оборонной промышленности. Также могу сказать, что есть согласие партнеров с инициативой, которую ранее выдвинула Украина — о необходимости развития оборонно-промышленного комплекса стран НАТО и ЕС как целостный механизм", — сказал Дмитрий Кулеба на встрече с украинскими журналистами в Брюсселе, передает корреспондент "Телеграфа".

По его словам, это является важным прорывом, поскольку ни одна страна в отдельности не может удовлетворять потребности Украины или собственного государства в оружии и снарядах.

"Для решения этой проблемы нужно, чтобы НАТО и ЕС начали смотреть на свои оборонные индустрии как на целостный комплекс. Убрали ненужные регуляторные ограничения, имели общую политику поддержки частного бизнеса. Сегодня я впервые услышал, что они говорят о необходимости создания системы. Только целостная система оборонного комплекса способна удовлетворить потребности этой войны. Мой британский коллега Дэвид Кэмерон подчеркнул необходимость превращения политической воли в конкретные действия", — сказал Кулеба.

Украинский министр особо отметил, что оборонная промышленность Запада и Украины пока не способна полностью удовлетворить потребности Украины в снарядах.

"Мы уже в разы увеличили производство снарядов в Украине, также другие страны производят для нас артиллерийские снаряды. Но мы не сможем глобально решить эту проблему без доступа к порохам. Если комплексно не решить вопрос с порохами, то мы упремся в потолок производства снарядов и выше его мы не пойдем. Здесь нужны только совместные усилия и нужна интеграция нашей оборонки в систему НАТО", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Украина ранее предлагала реализовать такой подход, но сейчас, наконец, это предложение нашло отзыв у западных партнеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чехии пожаловались на нехватку оружия для Украины. Президент страны заявил, что из-за недостаточности вооружения Украина не может продолжать операцию высокой интенсивности.