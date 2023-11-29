Не только из россии: Подоляк рассказал, откуда берутся слухи о конфликте Зеленского и Залужного

россия причастна к распространению слухов, но есть и другой фактор

В Офисе президента рассказали, откуда в Украине появляются слухи о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как пишет Liga, советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что безусловно к этому приложили свою руку россияне, но есть в этом и особенности украинской политической жизни. Это явление он назвал "парадоксальным".

По его словам, ключевым донором является все же россия, которая хочет дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Больше спекуляций, больше внутренних скандальных конфликтов, больше хаоса, больше сомнения, больше неопределенности, а значит, меньше концентрации на войне, меньше морально-психологической мобилизации, меньше взаимного доверия. И это работает частично", — отметил Подоляк.

По его словам, используя эту гибридную технологию, россияне пытаются поднять шансы на замораживание конфликта и навязывание своих условий.

Вместе с тем, Подоляк добавил, что украинская политическая жизнь традиционно построена на конспирологии, спекуляциях, информационных провокациях и пессимизме в стиле "все пропало".

"Сегодня именно этого легендарного феномена стало намного больше", — добавил он.

Напомним, на фоне публикаций Главкома ВСУ Валерия Залужного в западной прессе, где он констатировал, что ситуация на фронте может зайти в тупик, и последующих заявлений Владимира Зеленского, что патовой ситуации на фронте нет, пошли слухи о конфликте между ними. Их активно подогревает российская пропаганда