ВСУ продвинулись, а оккупанты отказываются идти на штурм: что происходит на левом берегу Херсонщины (карта)

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег

Идет 645-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 29 ноября украинские силы продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись. Россияне не хотят идти в атаки из-за того, что подрываются на своих же минах.

Российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве, пишет Институт изучения войны (ISW). Также российские военные блогеры заявили, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Ситуация на карте deepstate

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их данным, под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

По мнению аналитиков, постоянные заявления россии о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют, что российские войска пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области. Также эксперты отметили очевидную неспособности россии создать сплоченную командную структуру среди сил, которые обороняются на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности оккупанта.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), которые действуют вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от р. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций. Причина в отсутствии оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении своих же минных полей.

В Генштабе ВСУ добавили, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовывали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей. Эта ситуация привела к потере 50 бойцов среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынок в начале октября 2023 года и, похоже, приняли ответственность за этот район от 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на восточном берегу Днепра в середине октября 2023 года. Украинский Генштаб сообщил, что 28-й мотострелковый полк 18-й ОМС сейчас действует в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра).

Дополнительные подразделения 18-й CAA и 7-й воздушно-десантной дивизии удерживают позиции в ближних тыловых районах на восточном берегу. Объединенное командование этих формирований, вероятно, контролирует ответ рф на украинские наземные операции на востоке.

Инцидент с минным полем свидетельствует, что командование 18-й CAA не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты. Это демонстрирует, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации, отметили аналитики.

Напомним, в ISW также спрогнозировали, чем для россии может закончиться набор солдат из Центральной Азии. Это может стать причиной конфликта с центральноазиатскими соседями рф.