На сколько затянется война в Украине? В НАТО сделали неутешительный прогноз

Кризис на Ближнем Востоке отвлек часть внимания Запада от Украины

Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года. В то же время западные союзники обещают не прекращать финансовую и военную поддержку Киева.

Об этом на условиях анонимности журналистам заявил чиновник НАТО, пишет Euractiv. Кроме того, трое дипломатов НАТО подчеркнули, что обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, и содействие более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось".

Также издание процитировало слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что российский диктатор владимир путин "не проявляет признаков усталости" от войны против Украины. По словам генсека, путин "обладает высокой толерантностью к потерям" после потери уже 300 тысяч человек и "накопили большой запас ракет накануне зимы".

Столтенберг отметил, что для достижения своих целей россия становится гораздо более зависимой от Китая. По его словам, год за годом москва "закладывает свое будущее перед Пекином". По мнению генсека, это доказательство того, что россия ищет любые средства, чтобы сохранить курс на поле боя в Украине.

Напомним, 29 ноября министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе дали Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и поддержке прав человека.