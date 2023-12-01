Омбудсмены Украины и россии договорились и посетили пленных в местах содержания

Российские военнопленные на условия содержания в Украине не жаловались

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Татьяна Москалькова провели посещение пленных военных на территории Украины и россии. Лубинец проверил условия содержания 119 российских военнопленных, Москалькова – 119 украинских.

Об этом сообщается в официальном канале омбудсмена Украины. Посещение удалось совершить благодаря взаимным договоренностям Офисов Уполномоченного в Украине и россии.

Российские военнопленные на условия содержания не жаловались, отметил Лубинец. У каждого из них есть еда, средства гигиены, они могут выходить на прогулки, им предоставляется квалифицированная помощь.

"Россияне, в свою очередь, пообщались с нашими защитниками. По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность совершить телефонные звонки родственникам", – отметил Лубинец.

По его словам, украинские военные, попавшие в плен к россиянам, даже записали видеообращение к родным, которое в ближайшее время будет передано адресатам.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР сказали, сколько украинцев удалось вытащить из русского плена.

Тем временем Россия намеренно приостановила обмены военнопленными. Власти кремля пытаются создать впечатление, что украинская сторона не работает над этим вопросом.