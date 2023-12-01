Десятки попыток штурма за сутки: в ВСУ назвали две самых горячих точки фронта (карты)

У противника нет шансов пробить нашу оборону

Украинские военные продолжают давать отпор противнику на всех направлениях. Самыми горячими из них за сутки, 30 ноября, стали Бахмутское и Авдеевское.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. На обоих направлениях враг совершил десятки попыток наступления.

Бахмутское направление

30 ноября противник вел штурмовые действия в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки. В общей сложности наши защитники отбили 24 атаки россиян.

В то же время бойцы ВСУ штурмовали позиции противника южнее Бахмута.

По данным Генерального штаба, враг несет потери в технике и живой силе. У наших военных получилось закрепиться на достигнутых рубежах.

Авдеевское направление

Здесь за минувшие сутки враг не оставлял надежд окружить Авдеевку и использовал для атак позиций ВСУ авиацию.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери", — отметили в Генеральном штабе.

По данным военных, безуспешными были наступательные действия противника в районе Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского Донецкой области. В общей сложности Силами обороны отбито 20 атак.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно военный эксперт назвал самое опасное направление атак врага на фронте.