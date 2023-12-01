Пойдет ли Украина на переговоры с россиянами: три фактора, на которые нужно обратить внимание

Психологи рассказали, какие настроения господствуют в украинском обществе после почти двух лет полномасштабной войны

На фоне сложной ситуации на фронте и новой волны политических спекуляций по поводу переговоров с рф, в украинском информпространстве участились обсуждения вероятных сценариев завершения войны дипломатическим путем. Одним из наиболее растиражированных вариантов является замораживание боевых действий на существующей линии столкновения и вступление Украины в НАТО для получения гарантий безопасности альянса в случае повторного нападения россии.

Безусловно, этот сценарий пришелся бы по душе многим западным "миротворцам", которые с первого дня войны стремятся усадить нас за стол переговоров с врагом. Впрочем, членство в НАТО пока обещают очень условно, и последнее слово в принятии судьбоносного решения о переговорах с агрессором может быть исключительно за властью и народом Украины. Более того, оно потребует абсолютного консенсуса сторон в видении будущего нашего государства.

Готовы ли украинцы уступать агрессору ради плохого мира, и какие последствия будет иметь игнорирование властью воли народа, "Телеграф" спрашивал у экспертов в области политической психологии.

Все или ничего

Согласно результатам социологических исследований, которые регулярно проводятся различными мониторинговыми группами, ни 22 месяца полномасштабных боевых действий, ни тысячи массированных ракетных атак, ни усиление мобилизационных мероприятий не отбили у украинцев жажду победы и независимости. Более того, эти настроения носят массовый характер, говорит вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.

По словам эксперта, точкой общественного согласия является мир на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины вместе со справедливым наказанием агрессора за развязанную войну. Именно таким должно быть завершение войны по мнению 60-67% граждан (в зависимости от того, как сформулирован вопрос), принявших участие в опросе Института социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины в мае 2023 года.

Следует отметить, что в аналогичных исследованиях Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива ( за август 2023-го ) и КМИС ( за октябрь 2023-го ) против территориальных уступок агрессору выступили 90,4% и 80% граждан соответственно.

"Любые компромиссные варианты мира, например территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий или вступление Украины в НАТО, значительно менее популярны. Хуже того, они поляризуют общественное мнение. Если бы украинскому обществу предложили мир на условиях вывода российских войск за пределы территорий, захваченных с 24 февраля 2022 года, примерно треть была бы за, треть – против, и еще треть – колебалась бы с решением. Такое распределение мнений указывает на потенциальную опасность общественной дестабилизации", – отмечает Светлана Чунихина в комментарии "Телеграфу".

По мнению эксперта, главная проблема состоит в том, что никаких компромиссных вариантов завершения войны в реальности не существует. Как и в начале вторжения, вопрос стоит ребром: либо Украина отстоит себя, либо потеряет все. Пока нет никаких признаков того, что враг отказался от своих первоначальных планов уничтожить украинскую независимость и готов остановиться на полпути, говорит психолог.

Поэтому настоящей задачей военного и политического руководства Украины является не уговорить украинское общество пойти на какие-то варианты мира (которые полностью спекулятивны, выдуманы), а обеспечить устойчивость и эффективность сопротивления агрессии в условиях общественной усталости и определенного разочарования в возможности скорейшей победы, уверена эксперт.

Изменение отношения возможно?

В том, что украинцы единственные в стремлении вернуть свои земли, уверен и политический психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. По его словам, в начале полномасштабной войны наше общество охватил мобилизационный тренд и жажда единения. На волне подъема граждане демонстрировали рост доверия к власти и даже к тем ее институтам, которые обычно попадают в немилость, как Верховная Рада.

Впрочем, из-за неспособности чиновников отвечать актуальным запросам граждан, эта тенденция стремительно угасает. Поэтому если риски раскола в вопросе путей завершения войны и существуют, они возникнут не внутри общества, а между народом и властью, считает эксперт.

"Мнения украинцев могут отличаться. Одни готовы обсуждать дипломатические пути завершения войны, другие настроены драться дальше. Впрочем, нет никаких признаков, что они будут сражаться между собой. В то же время существует условное понятие "четырех Украин". Фронтовая Украина имеет свой персональный психологический опыт жизни в войне. Второй огромный кусок – тыловая Украина, которая донатит на сборы для фронта и при этом ходит по ресторанам. Третья – Украина в миграции, четвертая – оккупированная Украина. Дойти до взаимопонимания между этими группами крайне сложно, ведь между ними происходит процесс стигматизации (предвзятое отношение к человеку или группе людей, связанное с его статусом. – Ред .)”, – объясняет психолог.

Но сколько бы вопросов не имели украинцы друг к другу, претензий к власти возникает гораздо больше, и это, как ни странно, свидетельствует о положительной тенденции в обществе. Общее недовольство тратами бюджетных средств на замену брусчатки вместо повышения обороноспособности государства указывает на то, что главным приоритетом для граждан остается защита Родины, отмечает Валентин Ким.

В то же время следует понимать, что государство может попытаться изменить общественное мнение путем информационного влияния.

"Мы стали более податливы таким технологиям. Регулярные соцопросы заказываются властями для "замеров температуры" в обществе, чтобы иметь возможность контролировать и корректировать общественное мнение. Не исключено, что вариант завершения войны за столом переговоров с рф будет продвигаться постепенно", — отмечает психолог.

Что думают военные

Если гражданские в тылу формируют видение ситуации на фронте, опираясь на информационную повестку в СМИ, которую могут цензурировать власти, то повлиять на мнение военных будет гораздо сложнее.

Экс-заместитель командира взвода в 24-м батальоне ТРО "Айдар" Евгений Дикий уверен: в успех плана по заморозке войны и вступлению части Украины в НАТО не верит большинство военнослужащих. Если власти пойдут на этот шаг, несмотря на сопротивление военного сообщества, последствия могут быть катастрофическими.

"Абсолютное большинство из тех, кого я знаю лично, видят завершение этой войны исключительно военным путем. Продолжать войну без перерыва, к сожалению, для нас является меньшим злом, чем дать россии крайне нужное ей время на подготовку к повторному нападению. Единственный вариант, при которому возможны какие-то беспорядки в Украине во время войны – это пренебрежение общественным мнением о невозможности переговоров с врагом", – говорит военный обозреватель в комментарии "Телеграфу".

Евгений Дикий вспоминает переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года, против заключения которых выступало большинство военного сообщества. Тогда за "слишком жесткую" риторику в публикациях о возможных последствиях принятия таких решений, с эксвоенным даже проводили "воспитательные беседы" представители власти.

В частности, чтобы остановить "расшатывание лодки" в соцсетях, Евгению Дикому позвонил тогдашний советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Я объяснил ему, что мой пост в Facebook – это максимально корректная и лайтовая версия того, что на самом деле думают военные. Потом предложил ему поехать "на ноль" (тебе он еще был под Броварами), предложить нашим ребятам эти условия по переговорам и послушать, что ему на это скажут.

Сейчас отношение к капитуляции и уступкам противнику аналогично. Военные верят в победу, но при условии, что наш тыл начнет относиться к войне как в 2022 году. В таком случае у нас есть серьезные шансы на победу. Просто в 2023-м мы очень расслабились и сейчас расплачиваемся за это", – говорит военный эксперт в комментарии "Телеграфу".