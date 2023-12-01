Порошенко не выпустили из страны: пограничники назвали причину

Порошенко назвал ситуацию "антиукраинской диверсией"

Пограничники отказали в выезде пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в четверг, 30 ноября. Политика не выпустили за границу не смотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал инцидент. Подробности он озвучил в комментарии "Украинской правде".

"Пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и Правил пересечения границы гражданами Украины. Как известно, на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", — пояснил он.

Сам же Порошенко заверил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США. С поляками он намеревался обговаривать снятие блокады перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году.

"Поэтому то, что произошло сегодня (30 ноября, — ред.) на границе, — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", — заявил Порошенко.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ГУР купил у экс-президента Петра Порошенко и его окружения авто на 30 миллионов гривен.