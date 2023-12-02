Погода смилуется над украинцами на Николая: прогноз

Условия позволят хорошо погулять с детьми на улице

В среду, 6 декабря, в Украине по новому стилю празднуют День святого Николая. Хотя конец ноября и начало зимы были очень снежными и ненастными, на праздник погода обещает успокоиться.

Ночь будет морозной, но днем должно быть довольно ясно и тепло. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на этот день.

Все первые дни декабря, согласно с прогнозами, в Украине будет ветрено, скользко и дождливо. К 6 декабря погода обещает немного успокоиться, осадки практически прекратятся и между тучами может выглянуть солнышко.

В ночь на 6 декабря почти во всех областях Украины будет морозно (особенно в Черниговской и Сумской, где может похолодать до -11 градусов), но днем заметно потеплеет. В центральных, северных, восточных и западных областях днем ожидается около нуля градусов, в то время как в южных может потеплеть до 5-6 градусов тепла. В Крыму и вовсе обещают 3-8 градусов тепла в течение суток.

Прогноз погоды в Украине на 06.12.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет декабрь в 2023 году в Украине.