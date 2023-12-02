Качественная бронетехника: в Rheinmetall рассказали, когда начнут делать в Украине БТР и БМП

Первые изготовленные в Украине немецкие БТР можно будет увидеть в середине следующего года, а БМП – в 2025 году

Немецкий концерн Rheinmetall Group уже в 2024 году запустит в Украине свой завод по производству бронированной техники. В начале года с Украиной будут заключены два контракта – на производство колесного бронетранспортера Fuchs, а также новейшей боевой машины пехоты Lynx.

Об этом рассказал в интервью изданию WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, после подписания контрактов первые БТР сойдут с конвейера через полгода, а первые БМП – только через год.

Паппергер объяснил, что производить Fuchs в Украине можно будет с конца лета 2024 года. С боевой машиной пехоты придется подождать немного – до лета 2025 года. Что касается производства перспективных танков Panther – речи об этом пока нет.

"Первые десять бронемашин Lynx будут производиться здесь, в Германии или Венгрии, в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих БМП полностью в Украине", – отметил он.

Гендиректор концерна удовлетворен темпами развития сотрудничества Rheinmetall и Украины. Концерн уже стал крупнейшим партнером украинского оборонно-промышленного комплекса; в 2022 году концерн получил заказы для Украины на сумму в 900 млн евро, а уже в следующем году – на 2,5 млрд евро.

В следующем году таких заказов, уверен Паппергер, будет гораздо больше. К тому же, Украине значительно легче обслуживать именно немецкую технику – поскольку украинские специалисты прошли специальное обучение в Германии. Что касается безопасности завода – который российские террористы уже неоднократно угрожали обстреливать ракетами – Паппергер не видит проблем с обеспечением безопасности.

"Мы не строим новых заводов; скорее, мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и потом эксплуатировать. И они, кажется, достаточно хорошо защищены, – по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны", – резюмировал он.

Напомним, что до конца года ВСУ должны получить авиадесантные легкие автомобили Caracal из Германии, которые можно усиливать броней. Правда, пока поставка будет небольшой – всего пять машин.

В ближайшее время Украина получит новую партию зенитно-ракетных комплексов Skynex. Передачу этого вооружения ранее анонсировал немецкий концерн Rheinmetall.