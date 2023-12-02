Власти должны узаконить владение оружием, чтобы остановить его неконтролируемое обращение — Гудыменко

Реалии войны доказали, что государство должно на законодательном уровне разрешить свободное владение оружием, чтобы при критической нужде граждане имели возможность защищать себя и свой дом. Во время полномасштабного вторжения неконтролируемое обращение оружия возросло, и этот процесс неотвратим.

Об этом ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко заявил во время презентации своей книги "Истории и войны" в Ужгороде.

"Помню все очереди за оружием в Киеве и других городах. Я надеюсь, что у власти хватит смысла никого не судить за раздачу этого оружия, потому что это было жизненно необходимо в борьбе с врагом. Война изменила отношение граждан к самозащите, и для власти было бы логично узаконить этот процесс. Сейчас в стране количество людей, умеющих пользоваться оружием, больше миллиона. Нам навязывают страхи о владении зарегистрированным оружием, хотя на самом деле больше пугает его неконтролируемое обращение", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, право на оружие – это, прежде всего, право на безопасность, и это требование для украинцев диктует военное время. А задача государства – позаботиться о контроле рынка, формировании ответственного отношения населения к оружию.

"Есть такое слово на войне, как "левак". То есть когда ты забываешь в машине трофейный автомат, привозишь его домой, где он и остается. Если вы вспомните анекдоты о бандеровцах с 50-х годов и прикопанные танки, то поймете, что ситуация сейчас — это новая интеракция тех же анекдотов. Это очень по-украински: притащить пулемет, прикопать его в огороде и поливать дерево маслом. – подчеркнул Юрий Гудыменко.