Германия резко увеличивает поставки крупнокалиберных снарядов в Украину: подробности

Немецкая промышленность наращивает темпы производства

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В этот список вошли артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства. Отмечается, что поставки осуществляются за счет Федеральных вооруженных сил и промышленности, финансируемые из средств федерального правительства.

Так, украинской армии были выделены 4 тягача HX81 и 4 полуприцепа для них, 8 грузовиков Zetros, 3 транспортных средства и 2 автомобиля пограничной службы. Также украинские военнослужащие получат 3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 15 дальнобойных снайперских винтовок HLR 338 и 60 тыс. патронов к ним, 5 датчиков обнаружения дронов, 25 лазерных дальномеров, 1 систему мобильных антенн и 250 наборов инструментов с подрывным материалом.

В правительстве Германии отметили, что финансирование инициативы по наращиванию военного потенциала составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составляют 10,5 миллиарда евро. Эти средства планируется использовать в первую очередь для военной помощи Украине.

Как отметил военный обозреватель Игаль Левин, 21 ноября немецкое правительство сообщило о поставке в Украину 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, в разряд обещанной помощи вошло еще почти 230 тысяч снарядов.

"При этом за предыдущие полтора года Германия поставила Украине менее 20 тысяч снарядов 155-го калибра. Такое резкое увеличение поставок может свидетельствовать только об одном — немецкая промышленность начинает выходить на серьезные темпы производства", – подчеркнул Левин.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины продолжат поддерживать ее на пути в НАТО, а также готовятся предоставить ей дополнительную помощь.