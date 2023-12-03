Укр

Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение. Самые тяжелые бои идут на востоке Украины. В частности, ожесточенное противостояние идет в районе Бахмута, где ВСУ применяют тактику активной обороны и контратак по ситуации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вооруженные силы Украины объяснили, почему не стоит передавать персональные данные пленных и пропавших без вести неофициальным лицам.

По данным военных, предоставив данные военного, находящегося в плену непроверенным источникам, вы можете ухудшить положение вашего близкого человека.

Мошенники или представители спецслужб агрессора часто сами организуют Telegram-каналы.

"Мошенники будут выманивать у вас деньги. Спецслужбы будут манипулировать вами или прибегать к шантажу. На самом деле никто в фейсбуке или телеграмме не будет заниматься поисками вашего близкого человека", — подчеркнули в ВСУ.

Военные подчеркнули, что поиском пропавших без вести профессионально и бесплатно занимаются только специалисты уполномоченных государством органов.

Информацию за 30 ноября смотрите по ссылке: Война — день 645: оккупанты усиливают давление на Бахмут, а ВСУ продвигаются на юге

С данными за 1 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 646: Украина встретила первый день зимы под атакой дронов

О том, что происходило 2 декабря, читайте в материале: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ

Теги:
#Украина #Россия #Война