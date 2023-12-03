Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение. Самые тяжелые бои идут на востоке Украины. В частности, ожесточенное противостояние идет в районе Бахмута, где ВСУ применяют тактику активной обороны и контратак по ситуации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вооруженные силы Украины объяснили, почему не стоит передавать персональные данные пленных и пропавших без вести неофициальным лицам.

По данным военных, предоставив данные военного, находящегося в плену непроверенным источникам, вы можете ухудшить положение вашего близкого человека.

Мошенники или представители спецслужб агрессора часто сами организуют Telegram-каналы.

"Мошенники будут выманивать у вас деньги. Спецслужбы будут манипулировать вами или прибегать к шантажу. На самом деле никто в фейсбуке или телеграмме не будет заниматься поисками вашего близкого человека", — подчеркнули в ВСУ.

Военные подчеркнули, что поиском пропавших без вести профессионально и бесплатно занимаются только специалисты уполномоченных государством органов.

Информацию за 30 ноября смотрите по ссылке: Война — день 645: оккупанты усиливают давление на Бахмут, а ВСУ продвигаются на юге

С данными за 1 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 646: Украина встретила первый день зимы под атакой дронов

О том, что происходило 2 декабря, читайте в материале: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ